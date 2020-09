Settembre e ottobre al mare

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 settembre 2020) L'estate sta finendo ma non per tutti. Il turista di, quello che aspetta la seconda metà per godersi spiagge da sogno e mete d'elite libere dalle masse, ha appena fatto le valigie per godersi un'estate italiana cucita su misura.Per comprendere cosa passa per la testa del vacanziere settembrino bisogna fare appello alla memoria che rimanda a quando le villeggiature erano infinite, il ritorno in città sul calendario segnava metàe la lentezza di certe giornate era considerata una virtù. Il lavoro passa attraverso lo smartphone, o forse il problema nemmeno si pone. Nei casi di più facile lettura, c'è chi preferisce lavorare in agosto con l'ufficio semi vuoto e preferisce godersi una ridotta densità umana anche quando è il momento di staccare. Il carattere, però non cambia, ...