Riceviamo e pubblichiamo | la lettera di sostegno al parroco di Lapio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) –ladie di solidarietà nei confronti deldi, centro in provincia di Avellino. “, piccolo comune della provincia di Avellino in Campania, città del vino, dell’olio e del miele. Un borgo incantevole, intriso di storia e di chiese meravigliose. Noto per i riti della Settimana Santa, luogo di culto e tradizioni religiose a cui non fa seguito e non le da onore, non ammirare e sostenere le decisioni del pastore che guida il gregge. Si fa solo ricorso a pettegolezzi sterili, polemiche futili e si fa di tutto per calpestare il buon operato del nostroche è sacerdote per amore e di tutti. Fortemente ...