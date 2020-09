Report del Consiglio Grande e Generale | seduta del 16 settembre – pomeriggio

reportrai3 : Alle 14.30 su @RaiTre in replica #Report del 8 giugno ? Se diventassimo riferimento nel mondo di una nuova economia… - MinisteroSalute : Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 31 agosto al 6 settembre. 'Nuovo aumento dei… - juanne78 : RT @Zippo88lrr: Aumentano i ricoveri, dice il guru del #COVID19 Ricciardi. Vero. Ma Saranno tutti dovuti al virus? Dalla Scozia arriva una… - Oltresrl : ?? 25 settembre ?? 10:00-11:30 ?? ISCRIVITI AL VIRTUAL OPEN DAY SAPIO e riceverai il DIGITAL TEST con report personali… - MassZito : RT @Zippo88lrr: Aumentano i ricoveri, dice il guru del #COVID19 Ricciardi. Vero. Ma Saranno tutti dovuti al virus? Dalla Scozia arriva una… -

Ultime Notizie dalla rete : Report del

Tuttocampo

Picco di ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, in Italia per coronavirus. Lo registra il report della Fondazione Gimbe relativo alla settimana che va dal 9 al 15 settembre. I ricoveri sono aumen ...Proseguono gli interventi di sfalcio e pulizia ad opera della squadra del verde di CSP. Nello specifico si è intervenuti al parco di Via Nuova di San Liborio ed in Via Bramante. Gli operatori di CSP h ...Il fumo causato dagli incendi che da settimane imperversano negli Stati Uniti ha raggiunto l'Europa. Come spiegato dall'Agenzia Spaziale Europea, i roghi sono cosi vasti e potenti che, da quando nel 2 ...