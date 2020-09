Rapina in un bar a Foggia: ferito gravemente il figlio del titolare. Aveva reagito ai malviventi (Di giovedì 17 settembre 2020) Ha reagito quando i Rapinatori sono entrati nel bar di suo padre. E per questo è stato colpito al volto, rimanendo ferito. È grave Francesco Traiano, 38 anni, figlio del titolare del bar Gocce di Caffè in via Guido Dorso, a Foggia. Secondo una prima ricostruzione, tre persone a volto coperto non armate poco dopo le 14 avrebbero fatto irruzione nella bar-tabacchi e i titolari avrebbero reagito, dando vita a una colluttazione, nella quale il figlio del proprietario è rimasto ferito. A terra sono ben visibili tracce di sangue. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile di Foggia L’uomo è arrivato in codice rosso in ospedale. Pare che avesse delle ferite al volto. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Haquando itori sono entrati nel bar di suo padre. E per questo è stato colpito al volto, rimanendo. È grave Francesco Traiano, 38 anni,deldel bar Gocce di Caffè in via Guido Dorso, a. Secondo una prima ricostruzione, tre persone a volto coperto non armate poco dopo le 14 avrebbero fatto irruzione nella bar-tabacchi e i titolari avrebbero, dando vita a una colluttazione, nella quale ildel proprietario è rimasto. A terra sono ben visibili tracce di sangue. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile diL’uomo è arrivato in codice rosso in ospedale. Pare che avesse delle ferite al volto. I ...

