Oggi lieve aumento dei casi e dei decessi. Eseguiti più di 100 mila tamponi

AGI - Sale ancora la curva epidemica in Italia: sono 1.585 i nuovi casi oggi, contro i 1.452 di ieri, ma in parallelo cresce anche il numero dei tamponi processati che sono stati 101.773 (ieri 100.607). Lieve aumento dei decessi giornalieri, 13 contro i 12 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le regioni che fanno segnare più contagi sono Lombardia (281), Campania (195) e Lazio (181), e nessuna ha zero casi. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale cosi' a 293.025. Segnalano decessi nelle 24 ore Liguria e Campania con 3, Lazio con 2, e Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Umbria con 1. Il totale delle vittime sale a 35.658. I guariti sono 689 (ieri 620).

