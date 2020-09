"Non lasciateci soli", l'appello delle famiglie dei pescatori sequestrati in Libia (Di giovedì 17 settembre 2020) Una testimonianza straziante quella di Rosaria Giacalone, moglie di uno dei pescatori di Mazara del Vallo fermati in Libia insieme agli altri marittimi dei pescherecci Antartide e Medinea. L'accusa nei loro confronti è di aver violato le acque libiche la notte del primo settembre. Prigionieri delle milizie di Khalifa Haftar sono finiti al centro di un incidente diplomatico che scopre ancora una volta i fragili equilibri del panorama internazionale. "Sono la moglie di Onofrio Giacalone uno dei pescatori di Mazara Del Vallo. Ieri abbiamo ricevuto dalla Libia una telefonata dal comandante del peschereccio. Era spaventatissimo ci ha detto che sono in carcere e non ce la fanno più. La chiamata è durata un minuto preciso perchè un arabo vicino a lui ha detto che doveva riattaccare. ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 settembre 2020) Una testimonianza straziante quella di Rosaria Giacalone, moglie di uno deidi Mazara del Vallo fermati ininsieme agli altri marittimi dei pescherecci Antartide e Medinea. L'accusa nei loro confronti è di aver violato le acque libiche la notte del primo settembre. Prigionierimilizie di Khalifa Haftar sono finiti al centro di un incidente diplomatico che scopre ancora una volta i fragili equilibri del panorama internazionale. "Sono la moglie di Onofrio Giacalone uno deidi Mazara Del Vallo. Ieri abbiamo ricevuto dallauna telefonata dal comandante del peschereccio. Era spaventatissimo ci ha detto che sono in carcere e non ce la fanno più. La chiamata è durata un minuto preciso perchè un arabo vicino a lui ha detto che doveva riattaccare. ...

tuittipaloma : @taffoofficial @Giulia_B Accannate, avete rotto il cazzo. Non fate ride, fate ribrezzo. Capitelo, no!? Non siamo in… - ilSimo73 : @nicolo_frate @paolobocciarel1 Io non lo voglio un nuovo stadio....Cazzo lo amo san siro.... Uno stadio più bello n… - tomlinstylesun : non fate * sagg* chiunque emozionat* dalla gravidanza di gigi a leggere la lettera avrebbe capito a primo impatto… - Mary_dupu : Chi guarda il gf e poi si meraviglia del del trash e della diseducazione che ci sono precisamente che patologia han… - d_arco75 : @Enrico1306 @MarcoVBava @Max_883 @OfficialUSS1919 Non è necessario Enrì, lasciateci così nel dubbio -

Ultime Notizie dalla rete : Non lasciateci "Migranti non lasciateci soli con i leghisti”, a Savona contestati Salvini e la Lega Stranieri in Italia Conferenza stampa: “Lasciateci sognare”, XVII Festival internazionale di danza

Q&A Deluxe oggi alle 15:00, lasciateci le vostre domande da leggere in diretta

Anche oggi la redazione è pronta a rispondere alle vostre domande, con una nuova edizione del Q&A Deluxe in onda a partire dalle 15:00, ovviamente sul canale Twitch di Everyeye. Dalle 10:00 alle 12:00 ...

Gregoris presenta la sua “impresa” «Non lasciateci soli con l’autismo»

san vito al tagliamento È stata presentato in municipio a San Vito al Tagliamento il nuovo progetto di Valentino Gregoris, l’artigiano sanvitese che sabato 26 settembre partirà per percorrere il cammi ...

