Messa in sicurezza dei costoni: scatta il senso unico alternato a Positano

SS163 Amalfitana, scatta il senso unico alternato a Praiano: i disagi 12 settembre 2020 Disagi lungo la strada statale 163 'Amalfitana': è attivo, fino al prossimo 31 ottobre, il senso unico alternato

Ultime Notizie dalla rete : Messa sicurezza Messa per don Roberto, al vaglio il piano di sicurezza. Il Questore: «Sabato previsto grande afflusso» Corriere di Como CONSORZI BONIFICA ABRUZZO: PROGETTI DA OLTRE 700 MILIONI PER INFRASTRUTTURE

L’AQUILA – Ammontano ad oltre 700 milioni di euro i progetti presentati dai Consorzi di bonifica abruzzesi per modernizzare il sistema degli stessi consorzi che hanno infrastrutture ferme agli anni ’7 ...

BLESA, vulnerabilità del Bluetooth LE mette a rischio miliardi di dispositivi

La sicurezza di miliardi di dispositivi equipaggiati con modulo Bluetooth LE è messa a rischio da una grave falla recentemente scoperta dai ricercatori di sicurezza dell'università di Purdue. Si chiam ...

Fiumicino, Commissione Trasporti itinerante per verificare la sicurezza delle fermate

(AGR) Ieri si è tenuta una commissione congiunta itinerante Lavori Pubblici-Trasporti per valutare lo stato di quanto già in opera e le esigenze di adeguamento e messa in sicurezza delle fermate del T ...

