Mercato Inter, il PSG piomba su due giocatori nerazzurri (Di giovedì 17 settembre 2020) L'ostacolo, scrive il quotidiano romano, sarebbe la formula. Il PSG vorrebbe un prestito. L'Inter lo accetterebbe solo qualora fosse molto oneroso e con obbligo di riscatto. Qualora venisse proposto ... Leggi su interdipendenza (Di giovedì 17 settembre 2020) L'ostacolo, scrive il quotidiano romano, sarebbe la formula. Il PSG vorrebbe un prestito. L'lo accetterebbe solo qualora fosse molto oneroso e con obbligo di riscatto. Qualora venisse proposto ...

Corriere : Zhang: «La mia Inter? Innovazione ma prudenza sul mercato. Messi non è mai stato un obiettivo» - AlfredoPedulla : #Llorente, sondaggio #Inter per fine mercato. Lui o #Giroud nelle idee di #Conte - Corriere : Zhang: «La mia Inter? Innovazione ma prudenza sul mercato. Messi non è mai stato un obi... - SOSFanta : ???? Di Marzio: 'L'Inter ha fatto la scelta per #Eriksen sul mercato! #Nainggolan...' ? - 17R88 : @OttimistaRN @3cuori1ohana @corsaroll @Inter Non ho mai detto di essere interista, ne ho mai elogiato il loro merca… -