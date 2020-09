L’odissea di Mirko | positivo al Coronavirus da oltre un mese | “non vedo l’ora che finisca”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Domenica prossima saranno quattro settimane di positività al Covid, senza alcun sintomo. Il problema nel mio caso non e’ il virus in se’, ma il fatto di dover stare chiuso in casa pur sentendomi bene. Nonl’ora che tutto questo finisca presto”. Così, ventitreenne di San Venanzo che dal 23 agosto scorso, dopo altri tre tamponi risultati positivi, non e’ ancora riuscito a sconfiggere il, da allora, è in isolamento nella propria abitazione, dopo essersi contagiato probabilmente in Sardegna, dove ha trascorso una vacanza con una coppia di amici e la fidanzata (l’unica a non aver contratto il Covid) e dalla quale e’ tornato il 17 agosto. “Il primo ad ammalarsi e’ stato il mio amico – racconta – ...