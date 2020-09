Inter-Carrarese in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo test match per l’Inter di Antonio Conte che dovrà misurarsi contro la Carrarese in una partita che verrà disputata ad Appiano Gentile. Un appuntamento importantissimo che permetterà al tecnico salentino di testare i propri giocatori e continuare la preparazione in vista della ripresa della Serie A. La gara è in programma venerdì 18 settembre alle ore 17:00 e sarà trasmessa su tutti gli account social del club nerazzurro oltre che su Inter Tv. Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo test match per l’di Antonio Conte che dovrà misurarsi contro lain una partita che verrà disputata ad Appiano Gentile. Un appuntamento importantissimo che permetterà al tecnico salentino di testare i propri giocatori e continuare la preparazione in vista della ripresa della Serie A. La gara è in programma venerdì 18 settembre alle ore 17:00 e sarà trasmessa su tutti gli account social del club nerazzurro oltre che suTv.

sportface2016 : Secondo test match per l'#Inter di Antonio #Conte che venerdì 18 settembre si misurerà contro la #Carrarese: orario… - infoitsport : Inter-Carrarese dove vederla in tv e streaming - infoitsport : Amichevole Inter-Carrarese, dove vederla in streaming gratis e diretta tv - infoitsport : Dove vedere Inter Carrarese streaming e diretta Tv Amichevole Serie A - infoitsport : Inter, annullata la sfida con la Carrarese -