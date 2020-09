Hogwarts Legacy: videogioco per ps5 di Harry Potter (Di giovedì 17 settembre 2020) Hogwarts Legacy è un videogioco ambientato nel mondo dei maghi nato dalle mani di J.K. Rowling. Il videogioco è stato presentato durante il recente evento PS5 Hogwarts Legacy è un videogioco ambientato nel mondo dei maghi nato dalle mani di J.K. Rowling. Il videogioco è stato presentato durante il recente evento PS5, dove sono anche stati svelati prezzo e data di uscita della nuova console. E’ probabile, se non certo, che il gioco sia previsto anche per altre piattaforme. Con il proseguire della storia, i giocatori miglioreranno sempre più le loro abilità magiche padroneggiando incantesimi, creando pozioni e addomesticando fantastiche creature. Hogwarts Legacy è il ... Leggi su zon (Di giovedì 17 settembre 2020)è unambientato nel mondo dei maghi nato dalle mani di J.K. Rowling. Ilè stato presentato durante il recente evento PS5è unambientato nel mondo dei maghi nato dalle mani di J.K. Rowling. Ilè stato presentato durante il recente evento PS5, dove sono anche stati svelati prezzo e data di uscita della nuova console. E’ probabile, se non certo, che il gioco sia previsto anche per altre piattaforme. Con il proseguire della storia, i giocatori miglioreranno sempre più le loro abilità magiche padroneggiando incantesimi, creando pozioni e addomesticando fantastiche creature.è il ...

SkyTG24 : Anche i babbani potranno provare sulla loro pelle la sensazione di mettere per la prima volta piede a Hogwarts graz… - michaeIsh : ma quindi raga nel 2021 avremo Animali Fantastici 3 e Hogwarts Legacy aggiungiamo Avatar 2 ?????? - arv_yt : ah e si chiama hogwarts legacy che non è super originale ma è piacevole sapere che esiste (spero che venga anche su… - comingsoonit : E' in arrivo l'open world #HogwartsLegacy , ma nel mondo di #HarryPotter è sempre in cantiere Animali fantastici 3.… - Mutabile27 : @pondgitsune Si, è stato confermato dopo. Comprende pure le vecchie gen di console che quelle nuove. -