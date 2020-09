Da Ginevra | novella cantante | a Flaminia e Lucrezia | testimoni di nozze | tutto sulle sorelle Lamborghini

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 17 settembre 2020) Delle sorelle Lamborghini, Lucrezia e Flaminia, non si sa granché. Non più di quello che la maggiore, Elettra, ha condiviso via social. Le gemello omozigote, nate nel 1999 dal matrimonio tra Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo, sono le piccole di casa, identiche o quasi. More, con gli occhi chiari, hanno alle spalle percorsi diversi. Flaminia ha affrontato la maturità nell’anno lunare del Coronavirus, diplomandosi al liceo artistico di Bologna. Lucrezia è iscritta all’Università del capoluogo emiliano. Ed Elettra Lamborghini, che di tanto in tanto sul proprio profilo Instagram ha condiviso foto delle gemelle, le ha scelte come testimoni di nozze.