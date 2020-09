Coronavirus, Di Maio: “Speriamo in primi vaccini per medici e infermieri entro fine anno” (Di giovedì 17 settembre 2020) medici, infermieri e forze dell’ordine potrebbero essere vaccinati contro il Coronavirus SARS-CoV-2 responsabile della pandemia di Covid-19 “entro fine anno”. Questo l’auspicio espresso oggi dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenuto a “Porta a Porta”. “Stiamo lavorando al vaccino con la grande alleanza europea che speriamo entro fine anno ci permettera’ gia’ di poter vaccinare medici, infermieri e forze dell’ordine e dal 2021 di poter dare una nuova speranza al mercato, alla societa’, alle nostre comunita’ per riaprire i confini e far ripartire la nostra economia”, ha detto Di ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020)e forze dell’ordine potrebbero essere vaccinati contro ilSARS-CoV-2 responsabile della pandemia di Covid-19 “anno”. Questo l’auspicio espresso oggi dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di, intervenuto a “Porta a Porta”. “Stiamo lavorando al vaccino con la grande alleanza europea che speriamoanno ci permettera’ gia’ di poter vaccinaree forze dell’ordine e dal 2021 di poter dare una nuova speranza al mercato, alla societa’, alle nostre comunita’ per riaprire i confini e far ripartire la nostra economia”, ha detto Di ...

palermomaniait : Vaccino anti Coronavirus, Di Maio: ''Si lavora a grande accordo europeo'' - - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, Di Maio: 'Stiamo lavorando a un grande accordo europeo per il vaccino anti Covid, la cui sperimentazione st… - webmagazine24 : Di Maio e l'accordo europeo per il vaccino - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, Di Maio: 'Stiamo lavorando a un grande accordo europeo per il vaccino anti Covid, la cui sperimentazione st… - LuigiAssecasa : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, Di Maio: 'Stiamo lavorando a un grande accordo europeo per il vaccino anti Covid, la cui sperimentazione st… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maio Coronavirus, Di Maio a Sky TG24: "Mi fido di Conte, scuola ripartirà" Sky Tg24 Coronavirus: Di Maio, speriamo in primi vaccini per medici e infermieri entro fine anno

Roma, 17 set 19:47 - (Agenzia Nova) - Medici, infermieri e forze dell’ordine potrebbero essere vaccinati contro il coronavirus Sars-CoV-2 responsabile della pandemia di Covid-19 “entro fine anno”. Que ...

Governo: Di Maio, rimpasto non è sostenibile nella crisi in cui siamo

Roma, 17 set 19:51 - (Agenzia Nova) - Un rimpasto di governo “non è sostenibile” data l’attuale crisi economica dovuta alle conseguenze della pandemia di coronavirus. Lo ha detto oggi il ministro degl ...

Nasce il nuovo Salute: la casa del benessere degli italiani

Saremo online il 22 settembre, in edicola il 24. E saremo il più grande e più ricco contenitore di informazioni su noi e il nostro corpo in lingua italiana. L’unico mezzo di informazione sulla salute ...

Roma, 17 set 19:47 - (Agenzia Nova) - Medici, infermieri e forze dell’ordine potrebbero essere vaccinati contro il coronavirus Sars-CoV-2 responsabile della pandemia di Covid-19 “entro fine anno”. Que ...Roma, 17 set 19:51 - (Agenzia Nova) - Un rimpasto di governo “non è sostenibile” data l’attuale crisi economica dovuta alle conseguenze della pandemia di coronavirus. Lo ha detto oggi il ministro degl ...Saremo online il 22 settembre, in edicola il 24. E saremo il più grande e più ricco contenitore di informazioni su noi e il nostro corpo in lingua italiana. L’unico mezzo di informazione sulla salute ...