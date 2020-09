Briatore: “La polmonite è peggio del Covid”. Si comporta come un bulletto infantile, dice Pif (Di giovedì 17 settembre 2020) Il manager e proprietario del Billionaire, uno dei focolai sardi, non si sente responsabile per i dipendenti contagiati nel locale. “Mi devo scusare perché dò lavoro?”, dice. E si sente vittima di un attacco politico e mediatico. “Mi devo scusare perché dò lavoro?” si chiede Briatore sui dipendenti contagiati al Billionaire. Sta bene, a … L'articolo Briatore: “La polmonite è peggio del Covid”. Si comporta come un bulletto infantile, dice Pif proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 settembre 2020) Il manager e proprietario del Billionaire, uno dei focolai sardi, non si sente responsabile per i dipendenti contagiati nel locale. “Mi devo scusare perché dò lavoro?”,. E si sente vittima di un attacco politico e mediatico. “Mi devo scusare perché dò lavoro?” si chiedesui dipendenti contagiati al Billionaire. Sta bene, a … L'articolo: “Ladel Covid”. SiunPif proviene da leggilo.org.

mante : Briatore è uno di quelli che osserva il mondo attraverso la propria cultura. Non è strano che il panorama che ne esce sia disastroso. - alessiocrobu : Notizie top di Domani Pirlo si candida a Presidente USA, Papa, e Imperatore Romano 2020 DC Briatore:il Coronavirus… - VaniaDelli : RT @_Nico_Piro_: Che #informazione è quella che rilancia monologhi e non spiega contesto? Dal locale di Briatore è partito focolaio #covid… - EmanuelaLocati : @Cartabellotta Da medico non capisco il suo stupore: è più che noto che ogni individuo declina la malattia a modo s… - SplendorSolis00 : RT @Cambiacasacca: Comunque tutti i giornalisti che hanno preso per il culo Briatore per la prostatite erano gli stessi che affermavano che… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore “La Tumori: semi-digiuno a base veg può aiutare cure ormonali seno, studio Affaritaliani.it