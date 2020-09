Braccianti e colf, il flop della Bellanova: all’Inps solo 1084 domande di italiani e comunitari (Di giovedì 17 settembre 2020) Il flop della Bellanova è certificato. Tutti ricordano le sue lacrime quando, durante il lockdown, annunciava una maxi sanatoria di immigrati clandestini. Doveva servire a salvare i Braccianti dal caporalato e il ministro non trattenne la commozione. Il provvedimento provocò non poche tensioni anche nella stessa maggioranza. I dati però alla fine smascherano la propaganda del Governo e danno ragione a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che più di tutti tuonarono contro questa scelta del governo. I dati Inps, flop della Bellanova Le domande sono arrivate quasi tutte per lavoratori extra-comunitari. Quelle giunte all’Inps per la sanatoria di italiani e cittadini comunitari ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilè certificato. Tutti ricordano le sue lacrime quando, durante il lockdown, annunciava una maxi sanatoria di immigrati clandestini. Doveva servire a salvare idal caporalato e il ministro non trattenne la commozione. Il provvedimento provocò non poche tensioni anche nella stessa maggioranza. I dati però alla fine smascherano la propaganda del Governo e danno ragione a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che più di tutti tuonarono contro questa scelta del governo. I dati Inps,Lesono arrivate quasi tutte per lavoratori extra-. Quelle giunte all’Inps per la sanatoria die cittadini...

PierantoniFabio : RT @GiorgiaMeloni: Gli extracomunitari regolarizzati in agricoltura sono invece 30.000. In compenso più di 176.000 clandestini, per lo più… - simonettasc : RT @GiorgiaMeloni: Gli extracomunitari regolarizzati in agricoltura sono invece 30.000. In compenso più di 176.000 clandestini, per lo più… - PaoloBaroniFCB : RT @GiorgiaMeloni: Gli extracomunitari regolarizzati in agricoltura sono invece 30.000. In compenso più di 176.000 clandestini, per lo più… - Stefani28047430 : RT @GiorgiaMeloni: Gli extracomunitari regolarizzati in agricoltura sono invece 30.000. In compenso più di 176.000 clandestini, per lo più… - Do_Dec : RT @GiorgiaMeloni: Gli extracomunitari regolarizzati in agricoltura sono invece 30.000. In compenso più di 176.000 clandestini, per lo più… -