Barbara D’Urso sbigottita: brutta lite in studio a Pomeriggio Cinque (Di giovedì 17 settembre 2020) Barbara D’Urso è stata protagonista di un episodio davvero scioccante in cui si è trovata coinvolta nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque. Il racconto. Fonte foto: Instagram (screenshot)E’ successo tutto nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque e l’episodio ha letteralmente lasciato senza parole la padrona di casa che non ha potuto fare a meno di assistere a quanto accaduto tra due degli ospiti presenti in studio. La querelle è quella nata tra Biagio D’Anelli e Giovanni Ciacci che nello spazio dedicato al Grande Fratello Vip commentando uno dei concorrenti hanno davvero creato il caos nello studio. Il programma di Canale Cinque è tornato in onda da qualche settimana dopo una ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 settembre 2020)D’Urso è stata protagonista di un episodio davvero scioccante in cui si è trovata coinvolta nella puntata di ieri di. Il racconto. Fonte foto: Instagram (screenshot)E’ successo tutto nella puntata di ieri die l’episodio ha letteralmente lasciato senza parole la padrona di casa che non ha potuto fare a meno di assistere a quanto accaduto tra due degli ospiti presenti in. La querelle è quella nata tra Biagio D’Anelli e Giovanni Ciacci che nello spazio dedicato al Grande Fratello Vip commentando uno dei concorrenti hanno davvero creato il caos nello. Il programma di Canaleè tornato in onda da qualche settimana dopo una ...

QuiMediaset_it : Giancarlo Scheri, direttore #Canale5: 'Un pomeriggio e una serata di emozioni e leggerezza, come solo Barbara d'Urs… - aronoelE25 : A me Tommaso piace, però se parla male del suo ex è normale che quello poi va lì o da Barbara D'urso. Il gf funzion… - lorenzcolman : @vidaflowe @lisastruggletwt Se ti ho bloccato forse non era tanto a caso come dici ma proprio per evitare commenti… - zazoomblog : Barbara D’Urso imbarazzata il suo ‘ospite’ fa i bisogni in studio - #Barbara #D’Urso #imbarazzata - LouD__________ : @Happy4Trigger @JTelmont_ Meglio Barbara d’Urso -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia