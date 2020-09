Verona, bimbo sviene in classe dopo aver tenuto per ore la mascherina (Di mercoledì 16 settembre 2020) A Verona c’è una caso che potrebbe far discutere la comunità scolastica. Secondo quanto segnala il giornale locale “L’Arena”, un bambino è svenuto in classe dopo ore con la mascherina addosso. È successo in una scuola primaria del territorio scaligero, dove il bimbo è caduto e si è ferito al mento. Portato al pronto soccorso, è stato poi tenuto in osservazione prima di essere dimesso. I pediatri frenano: “Non ci sono riscontri scientifici, il bambino potrebbe essere andato in iperventilazione” proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ac’è una caso che potrebbe far discutere la comunità scolastica. Secondo quanto segnala il giornale locale “L’Arena”, un bambino è svenuto inore con laaddosso. È successo in una scuola primaria del territorio scaligero, dove ilè caduto e si è ferito al mento. Portato al pronto soccorso, è stato poiin osservazione prima di essere dimesso. I pediatri frenano: “Non ci sono riscontri scientifici, il bambino potrebbe essere andato in iperventilazione” proviene da Database Italia.

