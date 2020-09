Tuttosport: per il centrocampo il Napoli punta a chiudere un calciatore in prestito (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Napoli si sta muovendo sul mercato, ma a quanto pare manca ancora una pedina a centrocampo che consenta a Gattuso di fare il 4-2-3-1 e secondo quanto riporta Tuttosport il Napoli non ha intenzione di spendere per quel reparto Serve una pedina per il completamento del reparto, uno da prendere sempre in prestito. Oppure si potrebbe decidere di trattenere in maglia azzurra Luca Palmiero. Il 24enne di Mugnano (reduce dal prestito al Pescara) si è fatto apprezzare da Gattuso durante il ritiro di Castel di Sangro e il Napoli ha comunicato al suo agente Pisacane di aspettare una decina di giorni per decidere se tenerlo questa all’interno dell’organico L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilsi sta muovendo sul mercato, ma a quanto pare manca ancora una pedina ache consenta a Gattuso di fare il 4-2-3-1 e secondo quanto riportailnon ha intenzione di spendere per quel reparto Serve una pedina per il completamento del reparto, uno da prendere sempre in. Oppure si potrebbe decidere di trattenere in maglia azzurra Luca Palmiero. Il 24enne di Mugnano (reduce dalal Pescara) si è fatto apprezzare da Gattuso durante il ritiro di Castel di Sangro e ilha comunicato al suo agente Pisacane di aspettare una decina di giorni per decidere se tenerlo questa all’interno dell’organico L'articolo ilsta.

capuanogio : Incertezze sul passaporto, la #Juventus ha abbandonato la pista #Suarez. La scelta è #Dzeko ma #Milik blocca per il… - capuanogio : Accordo trovato per l’addio di #Higuain che ha salutato i compagni. La #Juventus gli riconoscerà una buonuscita da… - tuttosport : #DeLaurentiis denunciato dal #Codacons per epidemia dolosa ?? - Cuore_Toro : Tuttosport: per la difesa resta vivo l’interesse per #ferrari del #sassuolo - napolista : Tuttosport: per il #centrocampo il #Napoli punta a chiudere un calciatore in prestito Serve una pedina che permett… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport per Barcellona, Aulas rivela: "Non hanno i soldi per Depay" Tuttosport Torregrossa Sampdoria, si inserisce l’Hellas Verona. Le ultime

La Sampdoria culla il sogno Keita Balde, richiesta di Claudio Ranieri per rafforzare l’attacco (al netto di un aspetto economico proibitivo), ma non molla nemmeno la pista che porta (al più accessibil ...

TS – Un doppione per ogni ruolo, questa è l’ambizione del Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero sta puntando ad avere un doppione per ogni ruolo. Complici i possibili impegni stagionali su più competizioni il club di via Aldo Rossi ha la ...

Tonali: candidato al premio di Golden Boy 2020

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, è presente nella lista dei 40 migliori Under 21 dell’anno: il “Ragazzo d’Oro”, di Tuttosport, che avrà saputo mettersi maggiormente in luce nel corso dell’anno ...

La Sampdoria culla il sogno Keita Balde, richiesta di Claudio Ranieri per rafforzare l’attacco (al netto di un aspetto economico proibitivo), ma non molla nemmeno la pista che porta (al più accessibil ...Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero sta puntando ad avere un doppione per ogni ruolo. Complici i possibili impegni stagionali su più competizioni il club di via Aldo Rossi ha la ...Sandro Tonali, centrocampista rossonero, è presente nella lista dei 40 migliori Under 21 dell’anno: il “Ragazzo d’Oro”, di Tuttosport, che avrà saputo mettersi maggiormente in luce nel corso dell’anno ...