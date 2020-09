Torre Canne: incendio nella notte, due auto a fuoco La vettura parcheggiata dietro è stata danneggiata dal rogo che si è sviluppato in quella davanti distruggendola (Di giovedì 17 settembre 2020) Una macchina praticamente ridotta allo scheletro, quella appena dietro gravemente danneggiata. incendio poco dopo l’una a Torre Canne, frazione di Fasano. Le due vetture erano parcheggiate. Da dettagliare le cause del rogo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. L'articolo Torre Canne: incendio nella notte, due auto a fuoco <small class="subtitle">La vettura parcheggiata dietro è stata danneggiata dal rogo che si è sviluppato in quella davanti ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 17 settembre 2020) Una macchina praticamente ridotta allo scheletro,appenagravementepoco dopo l’una a, frazione di Fasano. Le due vetture erano parcheggiate. Da dettagliare le cause del. Sul posto i vigili dele i carabinieri. L'articolo, due Ladalche si èin...

Wonder_Cri_2 : Belli i capelli di Alessia in stile; sono in villeggiatura a Torre Canne in provincia di Brindisi che è situata in… - TelefasoWebTV : Torre Canne 6 settembre 2020: Toti e Tata al Fasano Fish Festival - TelefasoWebTV : Torre Canne 5 settembre 2020: Fasano Fish Festival, Le radici del sud - OnedOnyx : @PietroGuccione è Torre Canne? - dariomontrone : #Jaguar #XJ, Anno 1976, Torre Canne di #Fasano (BR). #jaguarxj #torrecanne #tbt #autodepoca #autostoriche… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Canne Torre Canne: incendio nella notte, due auto a fuoco Noi Notizie Il Parco delle Dune aderisce alla settimana europea della mobilità sostenibile

Adesione del Parco delle Dune Costiere e di Serapia alla settimana europea della mobilità sostenibile con un programma specifico. La Giunta Esecutiva del Parco ed il Direttore Angela Milone comunicano ...

Ostuni. Il Parco delle Dune Costiere aderisce alla settimana europea della mobilità sostenibile

La Giunta Esecutiva del Parco ed il Direttore Ing. Arch. Angela Milone comunicano che il Parco aderisce con grande entusiasmo, anche quest’anno, alla settimana Europea della sostenibilità che si svolg ...

Puglia e Basilicata mete degli eductour per adv di Mapo Travel

Il settembre di Mapo Travel si apre con 2 eductour per scoprire le bellezze di Puglia e Basilicata e visitare alcune delle strutture del TO pugliese. 20 adv di Marche, Umbria e Abruzzo sono stati ospi ...

Adesione del Parco delle Dune Costiere e di Serapia alla settimana europea della mobilità sostenibile con un programma specifico. La Giunta Esecutiva del Parco ed il Direttore Angela Milone comunicano ...La Giunta Esecutiva del Parco ed il Direttore Ing. Arch. Angela Milone comunicano che il Parco aderisce con grande entusiasmo, anche quest’anno, alla settimana Europea della sostenibilità che si svolg ...Il settembre di Mapo Travel si apre con 2 eductour per scoprire le bellezze di Puglia e Basilicata e visitare alcune delle strutture del TO pugliese. 20 adv di Marche, Umbria e Abruzzo sono stati ospi ...