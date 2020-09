Temptation Island 2020 | quanto guadagna la conduttrice Alessia Marcuzzi?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020)è giunto alla nona edizione con nuove coppie e nuovi single a infiammare la Sardegna. Oggi, 16 settembre, al via la prima puntata. A differenza dell’edizione precedente, condotta da Filippo Bisciglia – entrato negli anni nei cuori di migliaia di appassionati – per la nona edizione ci sarà invece. Un volto femminile dunque a dirigere il reality al via a settembre.ladi? La cifra esatta non è nota saperla, ma sicuramente si tratta di varie migliaia di euro a puntata.in passato avrebbeto 90 mila euro ...