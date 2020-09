Scuola, Azzolina “Bilancio positivo sulla riapertura” (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Per ora il bilancio è positivo, siamo molto soddisfatti. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, ma le ansie si sono trasformate in emozioni il primo giorno di Scuola”. Lo ha detto Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, durante “Cartabianca” in onda su RaiTre, in merito alla riapertura delle scuole.“La misurazione della temperatura a casa è un qualcosa di studiato e ponderato. Se un bambino sta male, non ho nessun motivo per mandarlo in un autobus. Ha più senso che resti a casa. La scelta è stata condivisa da tutte le Regioni. Tutta l’estate abbiamo fatto tavoli regionali: il Piemonte non ha partecipato. Cinque giorni prima della riapertura nessuno aveva capito in Piemonte”, ha aggiunto.“Io penso che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Per ora il bilancio è, siamo molto soddisfatti. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, ma le ansie si sono trasformate in emozioni il primo giorno di”. Lo ha detto Lucia, ministra dell’Istruzione, durante “Cartabianca” in onda su RaiTre, in merito alla riapertura delle scuole.“La misurazione della temperatura a casa è un qualcosa di studiato e ponderato. Se un bambino sta male, non ho nessun motivo per mandarlo in un autobus. Ha più senso che resti a casa. La scelta è stata condivisa da tutte le Regioni. Tutta l’estate abbiamo fatto tavoli regionali: il Piemonte non ha partecipato. Cinque giorni prima della riapertura nessuno aveva capito in Piemonte”, ha aggiunto.“Io penso che il ...

borghi_claudio : Sto ascoltando la AZZOLINA che sta facendo il parallelismo Scuola Ulisse Itaca senza probabilmente capire cosa le h… - matteosalvinimi : #Salvini: Battaglia politica su Scuola? No, non è battaglia politica, è una battaglia di civiltà. Presenteremo mozi… - matteosalvinimi : #Salvini: Il ministro Azzolina diceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad… - soteros1 : RT @laltrodiego: DISASTRO SCUOLA! Il grande vuoto dei docenti: servono 260 mila supplenti. Mancano 190.000 insegnanti. Stabilizzati solo il… - iodicegiuseppe6 : RT @antondepierro: Pubblicare foto di #bambini in ginocchio a #scuola,per denunciare un'inefficienza gestionale,peraltro pressoché infondat… -