Retroscena Blogo | Rai1 | il programma di Convertini e Falchi verso la chiusura anticipata | ecco perché

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Novità nel daytime di. Secondo quanto risulta a, la rete sarebbe orientata a chiudere con una settimana di anticipo C’è tempo per, ilcondotto da Annae Beppe. Il motivo sarebbe legato ai bassi ascolti fatti registrare nella nuova collocazione – temporanea, in attesa della partenza (slittata al 28 settembre) di E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici - delle ore 12.00. C'è tempo per, dopo un'estate di risultati buoni alle ore 9.55 (generalmente tra il 12 e il 14% di share), è crollato negli ascolti nelle due settimane (la seconda è in corso) di messa in onda a mezzogiorno (ieri 9% nele 7,5% nell'Extra). L'ultima puntata dovrebbe essere quella di venerdì 18 ...

sfanculin : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Affari tuoi prime time e la scelta sulla conduzione - toysblogit : Retroscena Blogo: Rai1, il programma di Convertini e Falchi verso la chiusura anticipata… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Affari tuoi prime time e la scelta sulla conduzione - AngelaVillani9 : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Affari tuoi prime time e la scelta sulla conduzione - axelvassallo : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Affari tuoi prime time e la scelta sulla conduzione -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Blogo

TVBlog.it

Secondo quanto risulta a Blogo, la rete sarebbe orientata a chiudere con una settimana di anticipo C’è tempo per, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Il motivo sarebbe legato ai ...Noi, come sempre in questa speciale rubrica, vi daremo conto di ciò che accade in sede di preparazione di un progetto o di un programma televisivo, ivi compreso il suo cast, conduzione in primis. Dunq ...Elisabetta Gregoraci non è entrata al Grande Fratello Vip. L’ingresso nella Casa della ex moglie di Flavio Briatore è saltato per motivi personali. L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Eli ...