Presentata la mozione di sfiducia contro Lucia Azzolina

liberaevivi : La Lega contro Azzolina, presentata mozione di sfiducia in Senato ANDATE A CAGARE NAZI FASCIO COMUNISTI MAFIOSI… - lana_carlotta : RT @SecolodItalia1: Scuola, la Lega vuole cacciare la Azzolina: presentata al Senato la mozione di sfiducia - trevi_vito : RT @SecolodItalia1: Scuola, la Lega vuole cacciare la Azzolina: presentata al Senato la mozione di sfiducia - UomoRango : RT @SecolodItalia1: Scuola, la Lega vuole cacciare la Azzolina: presentata al Senato la mozione di sfiducia - SecolodItalia1 : Scuola, la Lega vuole cacciare la Azzolina: presentata al Senato la mozione di sfiducia -

Ultime Notizie dalla rete : Presentata mozione

(LaPresse) "Se Azzolina non è in grado o non è interessata a occuparsi di scuola si dimetta, perché la scuola è troppo seria per essere ridotta in queste condizioni". Poche ore dopo aver presentato in ...Non perdere mai una notizia!Dalle parole ai fatti. Come annunciato nei giorni scorsi, oggi la Lega ha presentato in Senato la mozione di sfiducia individuale, primo firmatario Matteo Salvini, per il ministro dell'Istruzione, Luc ...