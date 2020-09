Parti comuni dell’edificio: quali sono per la legge? Ecco come distinguerle (Di mercoledì 16 settembre 2020) Parti comuni dell’edificio: quali sono per la legge? Ecco come distinguerle Abbiamo frequentemente parlato di tematiche inerenti condominio e locazioni, ed ovviamente continueremo a farlo, in considerazione della rilevanza pratica che hanno le questioni legali in questi ambiti. Più volte abbiamo utilizzato l’espressione “Parti comuni“, che per la legge ha un significato ben preciso. Qui di seguito vogliamo soffermarci proprio su questo significato, onde fare chiarezza una volta per tutte ed evitare così equivoci e fraintendimenti in materia condominiale. Se ti interessa saperne di più sugli orari di silenzio nel condominio e il ruolo del regolamento ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 settembre 2020)dell’edificio:per laAbbiamo frequentemente parlato di tematiche inerenti condominio e locazioni, ed ovviamente continueremo a farlo, in considerazione della rilevanza pratica che hanno le questioni legali in questi ambiti. Più volte abbiamo utilizzato l’espressione ““, che per laha un significato ben preciso. Qui di seguito vogliamo soffermarci proprio su questo significato, onde fare chiarezza una volta per tutte ed evitare così equivoci e fraintendimenti in materia condominiale. Se ti interessa saperne di più sugli orari di silenzio nel condominio e il ruolo del regolamento ...

zazoomblog : Parti comuni dell’edificio: quali sono per la legge? Ecco come distinguerle - #Parti #comuni #dell’edificio:… - destefaniluca : Niente 110% sulle parti comuni se il proprietario è unico | undefined @sole24ore - Qualenergiait : Niente #Superbonus per interventi su parti comuni degli immobili che non sono #condominio - rudemedur : @GMarchignoli @GiuliaCortese1 Da non confonderle con nomi correnti di parti del corpo umano e con modi di dire comu… - andrea61990928 : RT @arrigoni_paolo: #Superbonus: assurda esclusione parti comuni edificio con due o più unità con unico proprietario. Governo risolva probl… -