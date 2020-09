Omicidio Cerciello Rega, Lee Elder in aula chiede scusa (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Voglio scusarmi con tutti, con la famiglia Cerciello e i suoi amici", ha detto in aula Finnegan Lee Elder, l'americano sotto processo assieme all'amico Christian Natale Hjorth per l'Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega a luglio 2019 a Roma, durante una dichiarazione spontanea. "Quella notte è stata la peggiore della mia vita e se potessi tornare indietro e cambiare le cose lo farei ora, ma non posso,... Ho tolto la vita a una persona e non potrà mai perdonarmi per questo" ha detto spiegando di non aver parlato prima per "mancanza di coraggio", e di avere avuto in carcere "la possibilità e il tempo di riflettere.Cosa ribadita anche dal suo legale Renato Borzone. "Elder perché sia chiaro non ha ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Vogliormi con tutti, con la famigliae i suoi amici", ha detto inFinnegan Lee, l'americano sotto processo assieme all'amico Christian Natale Hjorth per l'del vicebrigadiere dei carabinieri, Marioa luglio 2019 a Roma, durante una dichiarazione spontanea. "Quella notte è stata la peggiore della mia vita e se potessi tornare indietro e cambiare le cose lo farei ora, ma non posso,... Ho tolto la vita a una persona e non potrà mai perdonarmi per questo" ha detto spiegando di non aver parlato prima per "mancanza di coraggio", e di avere avuto in carcere "la possibilità e il tempo di riflettere.Cosa ribadita anche dal suo legale Renato Borzone. "perché sia chiaro non ha ...

