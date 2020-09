Mobilità sostenibile e cemento, a Salerno visione vecchia di trent’anni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Città senza uno straccio di seria programmazione per la mobilità sostenibile. Nonostante una partecipata petizione lanciata dalla Fiab e la presentazione il 5 ottobre 2019 del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) ancora, un anno dopo, da tradurre in atti dal Piano Urbano di Mobilità sostenibile (PUMS) la cui adozione è obbligo di legge in assenza della quale scatterebbe lo scioglimento del Consiglio comunale, nulla si muove con una città che in centro continua a costruire parcheggi per auto (Piazza XXIV Maggio, Trincerone Est, piazza Cavour) secondo una visione vecchia di trent’anni. Tutto in controtendenza con quanto pianificano e realizzano, invece, le città veramente avanzate: svuotano il centro da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Città senza uno straccio di seria programmazione per la mobilità. Nonostante una partecipata petizione lanciata dalla Fiab e la presentazione il 5 ottobre 2019 del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) ancora, un anno dopo, da tradurre in atti dal Piano Urbano di Mobilità(PUMS) la cui adozione è obbligo di legge in assenza della quale scatterebbe lo scioglimento del Consiglio comunale, nulla si muove con una città che in centro continua a costruire parcheggi per auto (Piazza XXIV Maggio, Trincerone Est, piazza Cavour) secondo unadi trent’anni. Tutto in controtendenza con quanto pianificano e realizzano, invece, le città veramente avanzate: svuotano il centro da ...

