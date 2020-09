Madonna alla regia del suo biopic | quello che sappiamo

Leggi su zon

(Di mercoledì 16 settembre 2020)dirigerà un film sulla sua vita scritto insieme a Diablo Cody: ancora nessuna indiscrezione sul cast artistico impegnato nel progettodirigerà un film sulla sua vita: la popstar sta da tempo lavorando al progetto insiemesceneggiatrice di Juno Diablo Cody. View this post on Instagram Are you ready for the story of my life……………….. Am I? #livetotell #diablocody #screenplay A post shared by(@) on Sep 11, 2020 at 4:46pm PDT Il film, di cui non si conosce ancora il cast artistico, intende ripercorrere la carriera della signora Ciccone dai suoi esordi a New York, dove leggenda vuole che arrivò dal Michigan con soli 35 dollari in tasca, fino ai grandi successi ...