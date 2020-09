I Ferragnez contro la Meloni: accuse reciproche su fascismo e cocaina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fedez e Giorgia Meloni sono stati protagonisti di un botta e risposta social che sta facendo molto discutere. L’argomento che ha scatenato la diatriba tra il cantante e la Meloni è l’omicidio di Willy, il 21enne di origini capoverdiane ucciso a botte da un gruppo di ragazzi. Scontro social tra Fedez e Giorgia Meloni Lo scontro social tra il noto rapper e la leader di FDI è nato dopo un post della Ferragni, datato 9 settembre, in cui la nota influencer aveva scritto: “Due giorni fa è stato ucciso Willy Monteiro, italiano 21enne dalla pelle nera da un gruppi di quattro fasci che l’hanno ammazzato a calci. Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese, non cancellando il mezzo tramite cui i fasci hanno ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fedez e Giorgiasono stati protagonisti di un botta e risposta social che sta facendo molto discutere. L’argomento che ha scatenato la diatriba tra il cantante e laè l’omicidio di Willy, il 21enne di origini capoverdiane ucciso a botte da un gruppo di ragazzi. Ssocial tra Fedez e GiorgiaLo ssocial tra il noto rapper e la leader di FDI è nato dopo un post della Ferragni, datato 9 settembre, in cui la nota influencer aveva scritto: “Due giorni fa è stato ucciso Willy Monteiro, italiano 21enne dalla pelle nera da un gruppi di quattro fasci che l’hanno ammazzato a calci. Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese, non cancellando il mezzo tramite cui i fasci hanno ...

infoitcultura : Fedez contro Giorgia Meloni: “Senza Ferragnez mondo migliore? Siamo figli vostri” - moviemto : RT @tempoweb: La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani? #giorgiameloni #chiaraferragni #… - Giusy29037023 : RT @GeMa7799: La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani? Brva @GiorgiaMeloni ?????? - SeratEnrico : RT @GeMa7799: La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani? Brva @GiorgiaMeloni ?????? - mariangelalo33 : RT @GeMa7799: La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani? Brva @GiorgiaMeloni ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez contro Fedez contro la Meloni sul fascismo? Sua nonna la pensa diversamente: "Viva Mussolini, ci vuole la marcia su Roma" Liberoquotidiano.it Fedez risponde agli attacchi di Giorgia Meloni: “Senza Ferragnez mondo migliore? Siamo figli vostri”

Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani”. Al che il rapper ha risposto: “Faccio il test antidroga se lo fanno i par ...

Meloni-Ferragnez, scontro social tra fascismo e cocaina

Acceso botta e risposta tra il rapper e la leader di Fratelli d'Italia che Che dopo le parole di Chiara Ferragni sull'omicidio di Colleferro, si è chiesta come mai lei e il marito non facciano una cam ...

Chiara Ferragni e il post sul fascismo. Fedez gelido: «Siamo figli vostri....»

Non si placa la polemica tra Fedez e alcuni esponenti della destra. Il post condiviso da Chiara Ferragni in cui si poneva l'accento sulla cultura fascista dominante ha scatenato la polemica e attirato ...

Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani”. Al che il rapper ha risposto: “Faccio il test antidroga se lo fanno i par ...Acceso botta e risposta tra il rapper e la leader di Fratelli d'Italia che Che dopo le parole di Chiara Ferragni sull'omicidio di Colleferro, si è chiesta come mai lei e il marito non facciano una cam ...Non si placa la polemica tra Fedez e alcuni esponenti della destra. Il post condiviso da Chiara Ferragni in cui si poneva l'accento sulla cultura fascista dominante ha scatenato la polemica e attirato ...