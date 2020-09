Giulia De Lellis e Andrea Damante commettono un errore | La coppia sta mentendo? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante commettono un errore su Instagram, che non è passato inosservato. La coppia sta mentendo ai propri fan? Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Almeno in apparenza. Sono mesi ormai che i due sono distanti, che non vivono più insieme e non condividono nessuna foto che li ritrae … L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante commettono un errore La coppia sta mentendo? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020)Deunsu Instagram, che non è passato inosservato. Lastaai propri fan?Desi sono lasciati. Almeno in apparenza. Sono mesi ormai che i due sono distanti, che non vivono più insieme e non condividono nessuna foto che li ritrae … L'articoloDeunLasta? proviene da www.meteoweek.com.

