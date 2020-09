Giornale radio sociale, edizione del 16 settembre 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020)

Paoblog : Poco fa al giornale radio di RMC hanno parlato del Recovery Fund, pronunciato come si scrive: Fund. Mio nonno, che… - giorgiodean : @Simone_asr1927 Poi va anche detto che ormai c’è un preconcetto su chi scrive su un giornale o parla in radio. Meri… - _FaDiR : RT @Fil_Biafora: @VinnyDasr Ma io sono giorni che ve lo dico tra radio e giornale. Come dice @_FaDiR 'non siete attenti e non leggete' - Fil_Biafora : @VinnyDasr Ma io sono giorni che ve lo dico tra radio e giornale. Come dice @_FaDiR 'non siete attenti e non leggete' - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 16-09-2020 ore 10:10: Roma Daily News radio giornale e buona… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale radio Giornale radio sociale, edizione del 15 settembre 2020 Dire Morning note: economia e finanza dai giornali

2) Ue: Italia e Germania, due presidenti in campo. Domani vertice a Milano tra Mattarella e Steinmeier: confronto sul dopo Covid. 'Cooperazione piu' stretta per rafforzare entrambi', l'intervista all' ...

Chi è Stefano Feltri, il direttore di “Domani”

Dal 15 settembre 2020 in tutte le edicole italiane è possibile acquistare, al prezzo di 1 euro, “Domani”, il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti che nasce sul web (dominio: editorialedomani.it) ma ...

VIDEO - Vesi a Simioli: "Ho sbagliato, chiedo scusa a Napoli. Un giornale del Nord voleva che io..."

Il pizzaiolo che si è reso protagonista di un video in cui evidenzia le differenze tra Milano e Napoli, è intervenuto a Radio Marte. Giuseppe Vesi, piazzaiolo, ai microfoni del programma di Radio Mart ...

2) Ue: Italia e Germania, due presidenti in campo. Domani vertice a Milano tra Mattarella e Steinmeier: confronto sul dopo Covid. 'Cooperazione piu' stretta per rafforzare entrambi', l'intervista all' ...Dal 15 settembre 2020 in tutte le edicole italiane è possibile acquistare, al prezzo di 1 euro, “Domani”, il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti che nasce sul web (dominio: editorialedomani.it) ma ...Il pizzaiolo che si è reso protagonista di un video in cui evidenzia le differenze tra Milano e Napoli, è intervenuto a Radio Marte. Giuseppe Vesi, piazzaiolo, ai microfoni del programma di Radio Mart ...