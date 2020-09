Genoa, ufficiali gli arrivi di Asoro e Melengoni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Doppio arrivo in casa del Grifone: ufficializzati da pochi minuti gli acquisti di Filippo Melegoni e Joel Asoro, rispettivamente centrocampista ed attaccante, entrambi nati nel 1999. Il primo arriva dall’Atalanta, il secondo è stato acquistato dallo Swansea, club gallese. Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Atalanta Bc le prestazioni sportive del centrocampista Filippo Melegoni, nato a Bergamo il 18 febbraio 1999. La formula del trasferimento prevede il prestito biennale con obbligo di riscatto. Il nuovo acquisto ha sottoscritto un contratto con scadenza 30/06/2025. Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Joel Asoro. Il neo attaccante del team è nato a Haninge, in Svezia, il 27 aprile 1999. Arriva dal Swansea City Afc in prestito ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) Doppio arrivo in casa del Grifone:zzati da pochi minuti gli acquisti di Filippo Melegoni e Joel, rispettivamente centrocampista ed attaccante, entrambi nati nel 1999. Il primo arriva dall’Atalanta, il secondo è stato acquistato dallo Swansea, club gallese. IlCfc comunica di aver acquisito da Atalanta Bc le prestazioni sportive del centrocampista Filippo Melegoni, nato a Bergamo il 18 febbraio 1999. La formula del trasferimento prevede il prestito biennale con obbligo di riscatto. Il nuovo acquisto ha sottoscritto un contratto con scadenza 30/06/2025. IlCfc comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Joel. Il neo attaccante del team è nato a Haninge, in Svezia, il 27 aprile 1999. Arriva dal Swansea City Afc in prestito ...

Piergio85715450 : @pisto_gol Oggi leggo che pirlo e t motta sono allenatori UFFICIALI Per quale motivo pirlo non avrebbe potuto prim… - SCalciomercato : ? Tripla operazione per il @GenoaCFC: Ufficiali gli acquisti di Milan #Badelj ???? dalla @OfficialSSLazio e Filippo… - Torrenapoli1 : UFFICIALI - il #Genoa prende #Zajc - #Goldaniga - #Badelj e in giovani #Melegoni e #Caso dall'#Atalanta - Il… - ParmaLiveTweet : Parma-Genoa, le formazioni ufficiali: Hernani alle spalle del tandem Inglese-Gervinho - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Amichevole Parma - Genoa: le formazioni ufficiali delle due squadre -