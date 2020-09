Criminal | Regno Unito | la seconda stagione su Netflix dal 16 settembre punta su un inedito Kit Harington

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nonostante le ottime recensioni e il plauso della critica, la primadinon ha avuto la risonanza che avrebbe meritato: questa serie sceneggiata dallo schema narrativo quasi teatrale – si svolge interamente in una stanza degli interrogatori della polizia – torna sucon la suache prova ad alzare il tiro portando nel cast volti acchiappa-pubblico come Kitde Il Trono di Spade, già protagonista del trailer, e Kunal Nayyar di The Big Bang Theory. L’impianto della serie resta lo stesso:si focalizza, in ciascun episodio, su un caso da risolvere e un colpevole da stanare. ...

closetojawaad : Sta mattina studio il più possibile così pomeriggio mi guardo la seconda stagione di Criminal Regno Unito -

Criminal: Regno Unito, fa parte della intrigante serie antologica Criminal, suddivisa in dodici episodi per ciascuna stagione, distinti tra Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. Dopo aver riscosso ...La seconda stagione della serie televisiva Criminal: Regno Unito (2), composta da 0 episodi, sarà trasmessa per la prima volta dal 16 Settembre 2020. Disponibile in Italia dal 16 Settembre 2020 al 16 ...L'innovativa antologia crime di Netflix propone, nei nuovi episodi, anche un caso in cui è protagonista Kit Harington, divenuto una star grazie alle avventure di Game of Thrones Come si vede nel trail ...