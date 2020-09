Casa Thiele alla Signoria | una scelta di cuore

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Anna Thiele ricorda bene quando gli ultimi clienti spaventati sono scappati dal suo piccolo Bed&Breakfast a Firenze: il Romantik Hotel Casa Thiele alla Signoria, a marzo poco prima del lockdown e ricorda anche i mesi di sofferenza che sono seguiti a quei momenti. Da lì la decisione di fare quello che le era possibile per ricompensare chi, in un periodo così complesso ed estenuante ha messo a rischio la propria vita per salvarne altre. La signora Thiele ha regalato alla Fondazione Mondino di Pavia 24 voucher per due notti da destinare alle équipe di medici e infermieri che nei mesi della pandemia hanno lavorato all’interno dei reparti per assistere i pazienti Covid con problemi neurologici.