Calci in testa anche quando è a terra: branco massacra di botte un ragazzino indifeso (video) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un branco di belve assetate di sangue massacra di botte un ragazzino indifeso per strada, ad Alessandria. Chissà come gli scalmanati assalitori individuano la preda sa sacrificare. Lo spingono a furia di Calci. Lo strattonano con irruenza. Il ragazzino prova a svincolarsi da spinte e percosse ma, a un certo punto, cade a terra, in posizione supina. Neanche il tempo di riprendersi. Il modo di provare a difendersi. Quanto meno chiudendosi in posizione fetale, o coprendosi il volto con le mani… Niente: la ferocia delle belve non dà tregua alla giovanissima vittima. Che inerte, steso al suolo, riceve Calci in faccia. In testa. Ovunque sul corpo. Alessandria, branco di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Undi belve assetate di sanguediunper strada, ad Alessandria. Chissà come gli scalmanati assalitori individuano la preda sa sacrificare. Lo spingono a furia di. Lo strattonano con irruenza. Ilprova a svincolarsi da spinte e percosse ma, a un certo punto, cade a, in posizione supina. Neil tempo di riprendersi. Il modo di provare a difendersi. Quanto meno chiudendosi in posizione fetale, o coprendosi il volto con le mani… Niente: la ferocia delle belve non dà tregua alla giovanissima vittima. Che inerte, steso al suolo, ricevein faccia. In. Ovunque sul corpo. Alessandria,di ...

