Berlusconi: "Avevo dolori ovunque, temevo di non farcela"

"Avevo dolore dovunque, non riuscivo a stare nella stessa posizione per più di un minuto. temevo di non farcela", così Silvio Berlusconi racconta la sua esperienza con il Covid. Il leader di Forza Italia è stato dimesso pochi giorni fa dall'ospedale san Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato per due settimane. Ora è a casa, ma gli effetti del virus si fanno ancora sentire. "Mi sento molto stanco, spossato. Questa è la caratteristica del Covid. Ma ho superato anche questa difficile prova, e questo mi rende sereno", ha detto l'ex premier al Corriere della Sera. Ha vissuto con il tormento di non farcela, come ha ammezzo, e con il pensiero rivolto ai suoi familiari, risultati positivi al Covid: "Si stanno riprendendo, grazie al cielo nessuno di loro ha ..."

