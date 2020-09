(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 16laeliminavaDe. Il giornalistarapito e il corpo non sarà più ritrovato. La scomparsa diDe, avvenuta cinquantanni fa, resta uno dei misteri irrisolti d’Italia. Palermo, 16Era la sera del 16quando il giornalista, di rientro nella sua abitazione di Palermo,rapito. Deera a bordo della propria automobile insieme alla figlia, che si sarebbe sposata due giorni dopo, la quale era scesavettura entrando nell’androne ...

NewsMondo1 : 16 settembre 1970, Mauro De Mauro viene ucciso dalla mafia - Giorning : 16 settembre 1970 Mauro De Mauro, cronista del quotidiano L'Ora di Palermo viene avvicinato da tre sconosciuti e co… - occhio_notizie : 16 settembre 1970: il caso De Mauro #16settembre #accaddeoggi - generacomplotti : RT @BaldiniCastoldi: #JimiHendrix moriva a Londra, il 18 settembre 1970. È passato mezzo secolo da quella morte fatta oggetto spesso di spe… - BaldiniCastoldi : #JimiHendrix moriva a Londra, il 18 settembre 1970. È passato mezzo secolo da quella morte fatta oggetto spesso di… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre 1970

RAI - Radiotelevisione Italiana

Juventus 0 Arezzo 1. Questo annunciò 50 anni fa, il 13 settembre 1970, il radiocronista di "Tutto il calcio minuto" al termine del primo tempo della partita di Coppa Italia al Comunale di Torino. Poi ...«Quando non ci sarò più, non smettete di mettere i miei dischi», diceva. Gliene sono bastati tre, per scardinare le barriere del rock e fissare il nuovo linguaggio della chitarra elettrica. Inattaccab ...Alle 12.45 del 18 settembre 1970 il dottor John Bannister, medico del St Mary Abbot's Hospital di Londra, dichiarava morto Jimi Hendrix. Dieci giorni dopo, una volta effettuata l'autopsia, il coroner ...