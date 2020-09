UFFICIALE Arsenal, Aubameyang ha rinnovato (Di martedì 15 settembre 2020) Pierre-Emerick Aubameyang ha firmato il rinnovo di contratto con l’Arsenal Dopo un’estate tribolata, con la possibilità di andare via, Pierre-Emerick Aubameyang ha fatto una scelta di cuore rinnovando il suo contratto con l’Arsenal. L’attaccante del Gabon ha firmato un prolungamento di altri tre anni, vestendo così ancora a lungo la maglia dei Gunners. «Questo è il posto a cui appartiene», la frase con cui il club londinese ha annunciato il rinnovo di Aubameyang. This is where you belong, Auba ❤️ 🤝 @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf — Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Pierre-Emerickha firmato il rinnovo di contratto con l’Dopo un’estate tribolata, con la possibilità di andare via, Pierre-Emerickha fatto una scelta di cuore rinnovando il suo contratto con l’. L’attaccante del Gabon ha firmato un prolungamento di altri tre anni, vestendo così ancora a lungo la maglia dei Gunners. «Questo è il posto a cui appartiene», la frase con cui il club londinese ha annunciato il rinnovo di. This is where you belong, Auba ❤️ 🤝 @7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf —(@) September 15, 2020 Leggi su Calcionews24.com

