Salvini ritiene di non essere «un pericolo pubblico». E per questo non scarica l’app Immuni (Di martedì 15 settembre 2020) Salvini è un grande utilizzatore dei social network: da Facebook a Twitter, passando per Instagram. Fino alla ‘cinesissima’ TikTok (con tutte le critiche sull’app per la gestione dei dati sensibili). Ma non scarica Immuni perché ha paura del furto dei dati sensibili da parte della Cina (dove è stata prodotta anche l’app TikTok). Ma non solo questo: il leader della Lega, ospite di Tagadà (su La7), ha detto di non utilizzare l’applicazione per il contact tracing perché ritiene di non essere un pericolo pubblico. La spiegazione di Salvini app Immuni è una lenta arrampicata sugli specchi. LEGGI ANCHE > Ma Salvini che chiede ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 settembre 2020)è un grande utilizzatore dei social network: da Facebook a Twitter, passando per Instagram. Fino alla ‘cinesissima’ TikTok (con tutte le critiche sull’app per la gestione dei dati sensibili). Ma nonperché ha paura del furto dei dati sensibili da parte della Cina (dove è stata prodotta anche l’app TikTok). Ma non solo: il leader della Lega, ospite di Tagadà (su La7), ha detto di non utilizzare l’applicazione per il contact tracing perchédi nonun. La spiegazione diappè una lenta arrampicata sugli specchi. LEGGI ANCHE > Mache chiede ...

TheQ_continuum : RT @luca79ind: @valentina_gnes @Capobianco2005C e non hai visto i dati che chiedono per aderire iostoconsalvini per sostenere il buffone..… - utini19 : @massimobitonci @silvanhoe Idee economiche bislacche come quella di Salvini che ritiene opportuno tassare il volume degli affari . - Minaa_1806 : RT @luca79ind: @valentina_gnes @Capobianco2005C e non hai visto i dati che chiedono per aderire iostoconsalvini per sostenere il buffone..… - mariamacina : RT @Michele_Anzaldi: Se davvero Salvini ritiene che questa Rai non rispetti i suoi doveri e il Contratto di Servizio, discutiamo subito in… - Chiaracantoni_ : RT @luca79ind: @valentina_gnes @Capobianco2005C e non hai visto i dati che chiedono per aderire iostoconsalvini per sostenere il buffone..… -