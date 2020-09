Pordenone | Lovisa | «Ciurria? Per noi è un giocatore incedibile»

(Di martedì 15 settembre 2020) Matteo, direttore dell’area tecnica delè intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto Matteo, direttore dell’area tecnica delè intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto. Ecco le sue parole «Calò è unche abbiamo fortemente voluto. Lo seguivamo da mesi e l’abbiamo sempre considerato la nostra prima scelta. Siamo molto soddisfatti e pensiamo possa darci un grande aiuto.? Per noi è un. Abbiamo deciso di ingaggiare Diaw in quanto riteniamo che assieme possano formare una coppia offensiva molto buona». Leggi su Calcionews24.com

È il triestino l’erede di Burrai in mezzo al campo. Intanto Matteo Lovisa avverte il Bari: «Ciurria per noi è incedibile» PORDENONE. Ciak si gira. Parte con il piede giusto la settimana del Pordenone.Siamo molto soddisfatti e pensiamo possa darci un grande aiuto». Dalle colonne del Messaggero Veneto, Matteo Lovisa, direttore dell'area tecnica del Pordenone, conferma l’arrivo di Giacomo Calò e ...Serata al “Golf Senza Confini” di Tarvisio per il Pordenone, in ritiro estivo in Val Canale. La squadra, staff, dirigenza e il presidente Mauro Lovisa sono stati ospiti dello splendido centro che sorg ...