Pensioni, al via confronto Governo-Sindacati (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Torna sotto i riflettori il tema, sempre centrale, delle Pensioni. "Domani avremo un nuovo incontro con la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, sulle Pensioni. La Cisl, insieme a Cgil e Uil, negli incontri precedenti ha ampiamente spiegato al Governo le istanze contenute nella piattaforma: dal recupero di flessibilità per andare in pensione, all'attivazione delle Commissioni per lo studio della spesa previdenziale e dei lavori gravosi, alla pensione contributiva di garanzia per i giovani, alla tutela del potere di acquisto dei pensionati ed al sostegno previdenziale delle donne, fino all'importanza di promuovere lo sviluppo della pensione complementare, e molti altri temi. Ora la parola passa al Governo". Lo sottolinea in una nota in vista dell'incontro di ...

