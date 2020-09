Omicidio Colleferro, parte la caccia ai quattro amici dei fratelli Bianchi (Di martedì 15 settembre 2020) Questi ragazzi sono fuggiti dopo che è avvenuto l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte. Nel mirino ci sono in particolare altri tre componenti del branco, oltre al ragazzo che era solito guidare quando si usciva. Le indagini sull’Omicidio di Colleferro, in cui ha perso la vita Willy Monteiro Duarte, si arricchiscono di un nuovo particolare. A … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Questi ragazzi sono fuggiti dopo che è avvenuto l’di Willy Monteiro Duarte. Nel mirino ci sono in particolare altri tre componenti del branco, oltre al ragazzo che era solito guidare quando si usciva. Le indagini sull’di, in cui ha perso la vita Willy Monteiro Duarte, si arricchiscono di un nuovo particolare. A … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

myrtamerlino : Viviamo un tempo di violenza. Le parole #odio e #razzismo sono all'ordine del giorno. L'invito di #LilianaSegre ai… - Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - GiovanniG1950 : RT @fanpage: Omicidio Colleferro: si cercano quattro amici dei Bianchi scappati senza soccorrere Willy - ignaziore : RT @GioFazzolari: A #ottoemezzo la Gruber prova in tutti i modi a fare sciacallaggio sull’omicidio di #Colleferro di #Willy e sulla presunt… -