Napoli, Carlo Alvino è sicuro: "Victor Osimhen titolare contro il Parma"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha detto la sua sulla prossima formazione contro il Parma. "Victor Osimhen più altri 10. Nella nostra città pecchiamo spesso di provincialismo. E' inutile aprire discussioni sul nigeriano dopo mezza partita amichevole giocata contro il Pescara. E' vero che non ha reso per quel che si aspettava, ma ricordiamo che il giorno prima era stato in Francia per il rinnovo del visto e non si era allenato. Dopo quella partita qualcuno ha iniziato a dire che non giocherà titolare a Parma. Io invece parto dal mio punto di vista cioè che il Napoli ha puntato forte su questo ragazzo e che Osimhen ha tanta fame".

Napoli, Carlo Alvino è sicuro: "Victor Osimhen titolare contro il Parma"

