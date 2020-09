Morsa da un animale ai Murazzi: forse uno squalo? (Di martedì 15 settembre 2020) Una donna di 63 anni, di origine francese ma residente da tempo a Cannareggio, ha denunciato di esser stata Morsa da uno squalo al Lido dei Murazzi. Morsa da uno squalo ai Murazzi, a Venezia. Ma la storia è andata un pò diversamente: ieri pomeriggio si è presentata in Pronto soccorso al Santi Giovanni e Paolo. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Una donna di 63 anni, di origine francese ma residente da tempo a Cannareggio, ha denunciato di esser statada unoal Lido deida unoai, a Venezia. Ma la storia è andata un pò diversamente: ieri pomeriggio si è presentata in Pronto soccorso al Santi Giovanni e Paolo. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

iwtwyasxx1d : comunque mesi fa ho fatto un sogno but non lo avevo mai scritto qui perché non avevo ancora twitter soo: in pratica… -