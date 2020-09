Milano, insegue un borseggiatore e lo colpisce con un pugno in faccia: trentenne finisce in coma (Di martedì 15 settembre 2020) Ha tentato di rubare la borsa ad una passeggera all'interno della metropolitana rossa di Milano, ma un uomo lo ha fermato e lo ha colpito con un pugno, mandandolo in coma . Un ragazzo di 30 anni è ora ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) Ha tentato di rubare la borsa ad una passeggera all'interno della metropolitana rossa di, ma un uomo lo ha fermato e lo ha colpito con un, mandandolo in. Un ragazzo di 30 anni è ora ...

