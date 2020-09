Mes, Zingaretti “Non arretreremo, nessuno dica che è un capitolo chiuso” (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dire no al Mes significa dire no a qualcosa che c'era in passato. Così come è adesso invece il Mes è un'opportunità che se viene accesa l'Italia ci guadagna e investe nella sanità che è un pilastro dello sviluppo. Noi su questo non arretreremo e nessuno può permettersi di dire che il capitolo è chiuso perchè c'è una maggioranza e un governo e un dibattito politico. Non è chiuso nulla”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, intervenendo alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, su Rai1. “Con la stessa intelligenza con cui siamo passati dal dire nel Conte 1 ‘mai con l'Europà a dire ora ‘utilizziamo i fondi del Recovery Fund' ci vorrebbe la stessa ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dire no al Mes significa dire no a qualcosa che c'era in passato. Così come è adesso invece il Mes è un'opportunità che se viene accesa l'Italia ci guadagna e investe nella sanità che è un pilastro dello sviluppo. Noi su questo nonpuò permettersi di dire che ilè chiuso perchè c'è una maggioranza e un governo e un dibattito politico. Non è chiuso nulla”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola, intervenendo alla trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa, su Rai1. “Con la stessa intelligenza con cui siamo passati dal dire nel Conte 1 ‘mai con l'Europà a dire ora ‘utilizziamo i fondi del Recovery Fund' ci vorrebbe la stessa ...

