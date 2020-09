Louis Vuitton | la visiera protettiva è extralusso

(Di martedì 15 settembre 2020) Se bisogna fare di necessità virtù è ovvio che i marchi del lusso si adeguino alle nuove esigenze che questi strani tempi ci impongono. Se brand come Burberry, Off-White e Fendi si sono già cimentati con le mascherine, è però Louis Vuitton a lanciare la prima visiera facciale anti-Covid in versione luxury. LV Shield: così si chiamerà questo dispositivo di protezione individuale griffato, farà parte della collezione Cruise 2021 e sarà disponibile nei negozi di tutto il mondo dal 30 ottobre.

