Juventus, Suarez ‘corre’ verso Torino: c’è una data per vederlo alla Continassa (Di martedì 15 settembre 2020) Luis Suarez alla Juventus. I tempi si accorciano. Il Pistolero potrebbe presto lasciare Barcellona e fare il suo approdo nella Torino bianconera. Prima l'esame di italiano per avvicinarsi ad acquisire la cittadinanza, poi, se tutto andrà come previsto, l'ok per la firma con la Vecchia Signora.Suarez, la data per vederlo alla Juventuscaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="618" Suarez (getty images)/captionGiovedì il bomber uruguaiano dovrebbe effettuare l'esame di italiano per fare un altro step per acquisire la cittadinanza, poi, se non ci saranno altri intoppi, il passaggio alla Juventus potrebbe diventare realtà. Come scrive anche La Gazzetta ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Luis. I tempi si accorciano. Il Pistolero potrebbe presto lasciare Barcellona e fare il suo approdo nellabianconera. Prima l'esame di italiano per avvicinarsi ad acquisire la cittadinanza, poi, se tutto andrà come previsto, l'ok per la firma con la Vecchia Signora., lapercaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="618"(getty images)/captionGiovedì il bomber uruguaiano dovrebbe effettuare l'esame di italiano per fare un altro step per acquisire la cittadinanza, poi, se non ci saranno altri intoppi, il passaggiopotrebbe diventare realtà. Come scrive anche La Gazzetta ...

