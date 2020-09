Juventus | Sami Khedira torna ad allenarsi con la squadra

(Di martedì 15 settembre 2020)to agli allenamenti con la. Il centrocampista tedesco ha preso parte all’allenamento di gruppo della, che ha ufficialmente iniziato la settimana di avvicinamento alla prima partita di campionato contro la Sampdoria, in programma domenica all’Allianz Stadium di Torino. Gli uomini di Andrea Pirlo si sono ritrovati al JTC Continassa per la prima seduta settimanale e in campo èto anche, che si è dedicato ad atletica, possesso palla e partitella con i compagni di. I bianconeri scenderanno nuovamente in campo nella mattinata di mercoledì. Martedì era presente al JTC anche il Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici, che sta lavorando per definire ...

TORINO - Dopo l'amichevole vinta per 5-0 con il Novara di domenica mattina e un giorno di riposo, la Juventus è tornata ad allenarsi in vista dell'esordio in campionato, previsto per domenica prossima ...Dopo il giorno di pausa concesso ieri da Coach Pirlo, e dopo l’amichevole di domenica mattina contro il Novara, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio alla Continassa per iniziare la settimana di ...La rivoluzione in casa Juventus è appena partita. L'approdo di Andrea Pirlo in panchina al posto di Maurizio Sarri ha aperto una serie di riflessioni che andranno affrontate e risolte nelle prossime s ...