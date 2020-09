Juventus, nel mirino la Sampdoria: si rivede Khedira (Di martedì 15 settembre 2020) La Juventus si è allenata alla Continassa in vista dell’esordio in Serie A contro la Sampdoria: si rivede Khedira «Dopo il giorno di pausa concesso ieri da Coach Pirlo, e dopo l’amichevole di domenica mattina contro il Novara, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio alla Continassa per iniziare la settimana di lavoro. Ed è una settimana molto significativa, perché si concluderà, domenica sera, con il via del campionato bianconero, all’Allianz Stadium contro la Sampdoria (ore 20.45). Il gruppo (con cui parzialmente ha lavorato Sami Khedira) ha lavorato questo pomeriggio prima sulla parte atletica e poi sul possesso palla, per concludere con una partitella. Domani si torna in campo al mattino». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Lasi è allenata alla Continassa in vista dell’esordio in Serie A contro la: si«Dopo il giorno di pausa concesso ieri da Coach Pirlo, e dopo l’amichevole di domenica mattina contro il Novara, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio alla Continassa per iniziare la settimana di lavoro. Ed è una settimana molto significativa, perché si concluderà, domenica sera, con il via del campionato bianconero, all’Allianz Stadium contro la(ore 20.45). Il gruppo (con cui parzialmente ha lavorato Sami) ha lavorato questo pomeriggio prima sulla parte atletica e poi sul possesso palla, per concludere con una partitella. Domani si torna in campo al mattino». Leggi su ...

UEFAcom_it : ?? #AccaddeOggi nel 2015 ?? Paulo #Dybala debutta in #ChampionsLeague #UCL | #juventus @juventusfc @PauDybala_JR - ZZiliani : Dal che si deduce (essendo anche il Real uscito presto dalla Champions) che il Covid italiano che così drammaticame… - juventusfc : ?? @WMckennie: «Juventus è un club internazionale, è famoso nel mondo; negli Stati Uniti i negozi vendono le magliet… - RoJuventina : RT @Baldo20012010: Sto salendo sul carro Juventus, non che io sia mai sceso, ma ho fiducia nella società. Quindi mi astengo nel criticare c… - mike71282 : RT @Baldo20012010: Sto salendo sul carro Juventus, non che io sia mai sceso, ma ho fiducia nella società. Quindi mi astengo nel criticare c… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nel Il nuovo Portanova si fa largo: nella Juve brilla un "figlio di papà" La Gazzetta dello Sport Serie A femminile, Milan-Juventus a San Siro: il big match delle donne alla Scala del calcio

Un anno fa, ed era sempre ottobre, Inter-Milan femminile giocata allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni fu un’occasione persa: manutenzione del terreno di gioco, la motivazione ufficiale. Stavolta Sa ...

Luci a San Siro: Milan-Juve femminile al Meazza

San Siro apre alla Serie A femminile. Per la prima volta nella sua storia. La "Scala del calcio" ospiterà il prossimo 5 ottobre la partita tra Milan e Juventus, le due squadre in testa alla classifica ...

Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik alla Roma per 18 milioni più bonus: questione di ore

Arkadiusz Milik e il Napoli stanno per salutarsi. L’operazione per il passaggio alla Roma è in via di definizione, ormai. Le varie parti sono finalmente arrivate ad un accordo. L’affare è stato impost ...

Un anno fa, ed era sempre ottobre, Inter-Milan femminile giocata allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni fu un’occasione persa: manutenzione del terreno di gioco, la motivazione ufficiale. Stavolta Sa ...San Siro apre alla Serie A femminile. Per la prima volta nella sua storia. La "Scala del calcio" ospiterà il prossimo 5 ottobre la partita tra Milan e Juventus, le due squadre in testa alla classifica ...Arkadiusz Milik e il Napoli stanno per salutarsi. L’operazione per il passaggio alla Roma è in via di definizione, ormai. Le varie parti sono finalmente arrivate ad un accordo. L’affare è stato impost ...