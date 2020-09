Immortals Fenyx Rising | il cambio di nome è dovuto ad una nota marca di drink?

Leggi su tuttotek

(Di martedì 15 settembre 2020) Vi siete chiesti perchésia diventato il nuovodi Gods and Monsters? La ragione sembra sia proprio questa Dopo un ritardo piuttosto lungo, il nuovo progetto epico-action di Ubisoft,ha ottenuto la sua grande rivelazione. C’erano voci sulla possibilità di un rinvio a lungo termine ma fortunatamente tale eventualità è stata smentita. Il debutto avverrà verso la fine dell’anno corrente. Il gioco adotta l’approccio open world di Ubisoft e lo applica a un look da cartone animato con un design che richiama i vecchi titoli di azione e avventura. Ma se ben ricordate ,il gioco è stato originariamente rivelato con il titolo Gods and Monsters. Il suo nuovo ...